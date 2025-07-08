13 спроб втечі: на кордоні з Угорщиною затримали львів’янина, який знову намагався виїхати з України
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- Світлана Іванченко
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17:54, 08 липня, 2025
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У пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з’ясувалося, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.
Як розповіли у ДПСУ, хлопця помітили під час огляду вантажівки, він пішки прямував у бік Угорщини без жодних документів.
Зі слів затриманого, він намагається залишити країну з листопада 2024 року через складне матеріальне становище, намагаючись знайти кращі умови за кордоном.
Юнак потягом доїхав до Чопа, звідти пішки дістався до пункту пропуску, переліз через паркан і спробував непомітно дістатися Угорщини. Раніше він уже неодноразово намагався прорватися через кордон з Молдовою, Словаччиною та тією ж Угорщиною.
Цього разу, як і попередні 12, втеча закінчилася затриманням. За спробу незаконного перетину кордону львів’янина притягнуть до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон. Маршрут пролягав з території Миколаївської області до невизнаного Придністров'я.
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