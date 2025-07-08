13 спроб втечі: на кордоні з Угорщиною затримали львів’янина, який знову намагався виїхати з України

Затримання чоловіка, який в 13 раз намагався незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з’ясувалося, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.

Як розповіли у ДПСУ, хлопця помітили під час огляду вантажівки, він пішки прямував у бік Угорщини без жодних документів.

Зі слів затриманого, він намагається залишити країну з листопада 2024 року через складне матеріальне становище, намагаючись знайти кращі умови за кордоном.

Юнак потягом доїхав до Чопа, звідти пішки дістався до пункту пропуску, переліз через паркан і спробував непомітно дістатися Угорщини. Раніше він уже неодноразово намагався прорватися через кордон з Молдовою, Словаччиною та тією ж Угорщиною.

Цього разу, як і попередні 12, втеча закінчилася затриманням. За спробу незаконного перетину кордону львів’янина притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон. Маршрут пролягав з території Миколаївської області до невизнаного Придністров'я.