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Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я

Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: Поліція Миколаївської областіПравоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: Поліція Миколаївської області

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон. Маршрут пролягав з території Миколаївської області до невизнаного Придністров'я.

Про повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області.

Зазначається, що затримали трьох чоловіків з Вінниччини 18, 19 та 24 років, які намагалися переправити призовників за кордон поза пунктами пропуску. 

Вартість такої послуги була від 6 до 10 тисяч доларів. Потенційних «клієнтів» шукали через соцмережі та у месенджерах.

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«Пропонували допомогти нелегально виїхати за кордон чоловікам призовного віку та публікували звіти про нібито успішні переправлення», — йдеться у повідомленні.

Двох чоловіків затримали в Одеській області на державному кордоні, коли вони готували до відправлення потенційних призовників. Також 24-річного підозрюваного затримали у Вінниці.

Трьом затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України за «Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає 9 років ув'язнення.

Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: Поліція Миколаївської областіПравоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: Поліція Миколаївської області
Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: Поліція Миколаївської областіПравоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до Придністров’я. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Миколаєві на лаві підсудних опиняться троє посадовців, яких обвинувачують у продажі фальшивих медичних довідок для уникнення мобілізації.

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