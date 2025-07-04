У Миколаєві судитимуть посадовців за продаж фіктивних діагнозів

Затримання обвинувачених у фальшивих медичних довідок для уникнення мобілізації. Фото: ДБР

У Миколаєві на лаві підсудних опиняться троє посадовців, яких обвинувачують у продажі фальшивих медичних довідок для уникнення мобілізації.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, йдеться про командира взводу правоохоронного органу, начальника відділу мобілізації Центрального ТЦК та СП Миколаєва, а також директора однієї з місцевих лікарень.

Слідство встановило, що наприкінці 2024 року правоохоронець почав підшуковувати чоловіків, які хотіли уникнути призову. За змовою з представником ТЦК і медиком, вони оформлювали фіктивні діагнози, які дозволяли отримати звільнення від служби за станом здоров’я. Вартість таких «послуг» становила вісім тисяч доларів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року всіх трьох затримали під час передачі грошей. Наразі правоохоронця звільнено, а працівника територіального центру комплектування переведено до військової частини.

Наразі усім фігурантам справи інкримінують одержання хабаря. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і його спільника затримали за вимагання грошей з сімей військовозобов'язаних.