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У Миколаєві затримали офіцера ТЦК за вимагання грошей з родин мобілізованих

Офіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБРОфіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБР

Офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і його спільника затримали за вимагання грошей з сімей військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Слідство встановило, що на початку лютого 2025 року у Миколаєві співробітники ТЦК та поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, потім його направили до обласного збірного пункту. Однак друзі чоловіка запевняли, що він має право на відстрочку від мобілізації, оскільки самостійно виховує дитину.

Потім вони звернулися до колишнього військовослужбовця, який перебував неподалік ТЦК. Він разом із офіцером адміністративного відділення запропонував вплинути на посадовців Заводського ТЦК, щоб звільнити чоловіка від проходження подальших процедур.

Зазначається, що за 4,5 тисячів доларів підозрювані обіцяли відпустити військовозобов’язаного додому.

Офіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБРОфіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБР
Офіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБРОфіцера Миколаївського ТЦК затримали за вимагання грошей. Фото: ДБР

Пізніше один із друзів військовозобов’язаного повідомив про вимагання правоохоронцям, після чого діяв під їхнім контролем. Правоохоронці затримали підозрюваних 13 лютого під час отримання хабаря у під’їзді житлового будинку в Миколаєві та повідомили про підозру в зловживанні впливом за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави у розмірі 196 000 та 181 000 гривень. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.

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