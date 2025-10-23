  • четвер

Обіцяв «оформити» інвалідність: жителя Миколаєва підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації. Фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації. Фото: Нацполіція

У Миколаєві підозрюють 44-річного чоловіка у сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, він обіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчі зʼясували, що він обіцяв вплинути на посадовців медзакладу, щоб оформити фіктивну довідку про інвалідність і зняти призовника з військового обліку.

Правоохоронці зазначають, що чоловік підшукував «клієнтів» серед знайомих і пропонував за 8200 доларів «вирішити питання» з отриманням фіктивної групи інвалідності. Після отримання першої частини грошей, 4200 доларів, його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням такої вигоди».

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали начальника одного з районних відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його підозрюють в отриманні хабаря.

