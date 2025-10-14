В Одесі на хабарі затримали начальника районного ТЦК: йому оголосили підозру

В Одесі затримали начальника районного ТЦК за підозрою в отриманні хабаря. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали начальника одного з районних відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його підозрюють в отриманні хабаря.

Як повідомили в Національній поліції України, посадовець вимагав від чоловіка 2 тисячі доларів за допомогу з оформленням нового військово-облікового документа, зняттям з розшуку в електронній системі та наданням відстрочки від мобілізації.

За даними правоохоронців, його затримали в центрі Одеси після отримання всієї суми. Під час обшуку вилучили гроші та документи.

Посадовцю повідомили про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві.