В Одесі на хабарі затримали начальника районного ТЦК: йому оголосили підозру
- Марія Хаміцевич
13:41, 14 жовтня, 2025
В Одесі правоохоронці затримали начальника одного з районних відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його підозрюють в отриманні хабаря.
Як повідомили в Національній поліції України, посадовець вимагав від чоловіка 2 тисячі доларів за допомогу з оформленням нового військово-облікового документа, зняттям з розшуку в електронній системі та наданням відстрочки від мобілізації.
За даними правоохоронців, його затримали в центрі Одеси після отримання всієї суми. Під час обшуку вилучили гроші та документи.
Посадовцю повідомили про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві.
