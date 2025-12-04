У Львові військового ТЦК під час перевірки документів вдарили ножем: він загинув

У Львові військового ТЦК вдарили ножем: від загинув. Фото: Прокуратура Львівщини

У Львові 3 грудня під час виконання службових обов’язків смертельне поранення отримав військовослужбовець Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про інцидент повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Ймовірного нападника вже затримали.

За даними слідства, під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому удар ножем. Після цього чоловік застосував газовий балончик проти представників ТЦК і намагався втекти.

В Оперативному командуванні «Захід» уточнили, що чоловік відмовлявся представитися, не надав документів, поводився зухвало та не реагував на законні вимоги правоохоронців. Усі дії зафіксували на відеореєстратори.

Зазначається, що загиблий військовослужбовець — ветеран, учасник АТО. Його госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Медикам не вдалося його врятувати, він помер уранці 4 грудня.

Підозрюваного затримали. На місці події вилучили ніж, яким ймовірно було завдано поранення.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за двома статтями: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть та напад на військовослужбовця у зв’язку з виконанням ним обов’язків служби.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух, унаслідок якого загинув цивільний чоловік та постраждав військовослужбовець.