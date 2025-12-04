У Львові військового ТЦК під час перевірки документів вдарили ножем: він загинув
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:12, 04 грудня, 2025
-
У Львові 3 грудня під час виконання службових обов’язків смертельне поранення отримав військовослужбовець Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про інцидент повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Ймовірного нападника вже затримали.
За даними слідства, під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому удар ножем. Після цього чоловік застосував газовий балончик проти представників ТЦК і намагався втекти.
В Оперативному командуванні «Захід» уточнили, що чоловік відмовлявся представитися, не надав документів, поводився зухвало та не реагував на законні вимоги правоохоронців. Усі дії зафіксували на відеореєстратори.
Зазначається, що загиблий військовослужбовець — ветеран, учасник АТО. Його госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Медикам не вдалося його врятувати, він помер уранці 4 грудня.
Підозрюваного затримали. На місці події вилучили ніж, яким ймовірно було завдано поранення.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за двома статтями: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть та напад на військовослужбовця у зв’язку з виконанням ним обов’язків служби.
Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялось, що в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух, унаслідок якого загинув цивільний чоловік та постраждав військовослужбовець.
Останні новини про: Мобілізація
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.