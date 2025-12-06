Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть підготовку офіцерів запасу. Фото: unn.ua, для ілюстрації

Підготовка на рівні офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд посилює військову підготовку у вищій освіті, аби формувати кадровий резерв фахівців, які критично важливі для фронту та військової медицини.

Оновлений перелік закладів вищої освіти визначатиме, хто готуватиме офіцерів запасу, а також встановлено нові професійні стандарти – вимоги до знань, навичок та компетенцій студентів. Навчальні програми деталізують і посилять, збільшивши обсяг навчального часу на 20%. Нині 33 кафедри готують офіцерів запасу, а нові зміни підвищать якість підготовки та зміцнять оборонний потенціал держави.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів у липні 2025 року. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. До підготовки допустять лише тих, хто пройшов професійно-психологічний відбір і придатний до служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, до 2006 року така підготовка була обов’язковою, але потім її зробили добровільною.

Слід зазначити, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується позбавити права на відстрочку студентів, які почали навчання після 25 років.