  • субота

    6 грудня, 2025

  • 4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть підготовку офіцерів запасу. Фото: unn.ua, для ілюстраціїСтуденти-медики та фармацевти проходитимуть підготовку офіцерів запасу. Фото: unn.ua, для ілюстрації

Підготовка на рівні офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд посилює військову підготовку у вищій освіті, аби формувати кадровий резерв фахівців, які критично важливі для фронту та військової медицини.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Оновлений перелік закладів вищої освіти визначатиме, хто готуватиме офіцерів запасу, а також встановлено нові професійні стандарти – вимоги до знань, навичок та компетенцій студентів. Навчальні програми деталізують і посилять, збільшивши обсяг навчального часу на 20%. Нині 33 кафедри готують офіцерів запасу, а нові зміни підвищать якість підготовки та зміцнять оборонний потенціал держави.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів у липні 2025 року. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. До підготовки допустять лише тих, хто пройшов професійно-психологічний відбір і придатний до служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, до 2006 року така підготовка була обов’язковою, але потім її зробили добровільною.

Слід зазначити, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується позбавити права на відстрочку студентів, які почали навчання після 25 років.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині за ніч і ранок збили 11 російських дронів
Через обстріл Одещини пошкоджені енергооб’єкти: є перебої зі світлом та теплом
У Польщі помилково увімкнули повітряну тривогу через російську атаку по Україні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

Анна Гакман
новини

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Марія Хаміцевич
новини

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

Ірина Олехнович
новини

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Польщі помилково увімкнули повітряну тривогу через російську атаку по Україні
Через обстріл Одещини пошкоджені енергооб’єкти: є перебої зі світлом та теплом
На Миколаївщині за ніч і ранок збили 11 російських дронів

На посаду директора водоканалу у Миколаєві претендують 19 кандидатів

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

3 години тому

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Головне сьогодні