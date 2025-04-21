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Деяких студентів планують позбавити права на відстрочку від мобілізації

Деяких студентів планують позбавити права на відстрочку від мобілізації. Архівне фото: «МикВісті»Деяких студентів планують позбавити права на відстрочку від мобілізації. Архівне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується позбавити права на відстрочку студентів, які почали навчання після 25 років.

Законопроєкт №13193 поданий Кабінетом міністрів наразі на розгляді комітету.

Документ передбачає скасування права на відстрочку для учнів професійно-технічних закладів та здобувачів фахової передвищої освіти, які розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Для студентів вищих навчальних закладів відстрочка надаватиметься лише в межах строку виконання освітньої програми.

Законопроєкт також уточнює, що відстрочка поширюється лише на тих, хто вперше здобуває освіту на рівні, вищому за попередній, відповідно до статті 10 закону про освіту.

Рівні освіти, визначені статтею 10, включають: дошкільну, початкову, базову середню, профільну середню, три рівні професійно-технічної освіти, фахову передвищу, а також три рівні вищої освіти — бакалаврський, магістерський та освітньо-науковий.

Нагадаємо, що на початку квітня Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який розширює перелік людей, які не підлягають мобілізації, зокрема серед студентів та педагогів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

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