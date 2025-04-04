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Кабмін вніс зміни про відстрочки для студентів та педагогів, тепер їх має погодити ВРУ

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який розширює перелік людей, які не підлягають мобілізації, зокрема серед студентів та педагогів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

Як повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, проєкт передбачає звільнення від мобілізації учнів профтехучилищ, студентів коледжів та університетів, які вперше здобувають освіту на відповідному рівні, а також інтернів, докторантів і лікарів-резидентів.

Крім того, відстрочку можуть отримати наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники, якщо їхнє навантаження становить не менше 0,75 ставки. Захист від мобілізації також передбачений для керівників гуртків у позашкільних закладах, якщо вони були працевлаштовані до 2025 року.

Водночас відстрочка не поширюється на чоловіків від 25 років, які вдруге здобувають освіту на тому самому або нижчому рівні, а також на тих, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

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