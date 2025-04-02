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Уряд збільшив бронювання комунальників критичної інфраструктури до 75%

Фахівці лагодять водогін у Миколаєві. Ілюстративне фото: КП «Миколаївводоканал»Фахівці лагодять водогін у Миколаєві. Ілюстративне фото: КП «Миколаївводоканал»

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій 2 квітня, постанова стосується підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.

У відомстві пояснили, що збільшення рівня бронювання допоможе зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг і забезпечить безперебійну роботу важливих об'єктів в умовах воєнного стану. Окрім цього, для таких підприємств спростили вимоги до рівня заробітної плати працівників, яких можна забронювати.

«На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Нагадаємо, що 1 квітня втратили чинність бронювання працівників, оформлені за старими правилами. Продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності.

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