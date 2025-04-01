З 1 квітня всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, скасовуються, — Мінекономіки

Український військовий. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Відсьогодні, 1 квітня, всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втрачають чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності.

Про це розповіли в Міністерство економіки України.

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У міністерстві наголосили, що з 1 квітня завершується термін дії бронювань, оформлених за старою системою та відновлюється стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств — протягом 72 годин. Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Підприємствам, які ще не оновили статус критичності, необхідно його оновити за новою процедурою, після підтвердження оформити бронювання працівників повторно. У разі, якщо співробітник уже має активне бронювання, його потрібно спочатку анулювати.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд має намір збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників, які забезпечують теплопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Крім того, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у вересні-жовтні 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки. Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.