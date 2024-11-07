Мобілізація: 98% повісток отримують безробітні

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, фото: пресслужба кабміна

За останні два місяці 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні, 7 листопада на Київському міжнародному економічному форумі, передає «Інтерфакс-Україна».

— Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, - станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним, — сказав Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що сучасні реєстри дозволяють відслідковувати, чи сплачує людина податки, незалежно від того, чи є вона найнятим працівником, підприємцем чи самозайнятою особою.

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— Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, «Оберіг» підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім, — додав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.