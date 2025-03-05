Кабмін планує збільшити бронювання комунальників до 75%

Кабмін підвищить можливість бронювання комунальників до 75%, фото: пресслужба Одеської міської ради

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів має намір збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників, які забезпечують теплопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Про це йдеться у відповіді на петицію.

За словами Дениса Шмигаля, зміни стосуватимуться можливості бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що надають ці послуги, на період дії воєнного стану. Підприємства зможуть бронювати до 75% загальної кількості таких працівників.

Також прем'єр-міністр зазначив, що відповідний проєкт передано на розгляд урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей. За його словами, ця кількість є стабільною протягом тривалого часу та не створює перешкод для проведення мобілізації, яку організовують Генеральний штаб і Міністерство оборони.

Крім того, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у вересні-жовтні 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки. Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.