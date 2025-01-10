Від мобілізації в Україні заброньовано до мільйона людей, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, фото: Кабінет міністрів України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Станом на сьогодні заброньовано менше мільйона людей — у межах 900-950 тисяч», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, ця кількість є стабільною протягом тривалого часу та не створює перешкод для проведення мобілізації, яку організовують Генеральний штаб і Міністерство оборони.

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Нагадаємо, що міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що Україна готова розгорнути центри бронювання за кордоном, щоб знайти українців готових працювати на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення». За його словами, деякі індустрії потребують фахівців «як повітря».

Слід зазначити, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Тому Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та запровадив механізм бронювання через «Дію» з 1 грудня.