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Уряд тимчасово зупинив бронювання чоловіків: президент обурився, що заброньовано вже 1,5 млн

Володимир Зеленський розкритикував бронювання, Фото: пресслужба Адміністрації Президента УкраїниВолодимир Зеленський розкритикував бронювання, Фото: пресслужба Адміністрації Президента України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

Про це стало відомо з документа уряду, який є у розпорядженні Економічної правди. 

«Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона», повідомляють у виданні, посилаючись на свої джерела. 

Зазначимо, що текст відповідного документу раніше опублікувало видання The Page. 

В документі зазначається, що до 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств, а Мінекономіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів. 

Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The PageРішення уряду від 8 жовтня, документ: The Page
Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The PageРішення уряду від 8 жовтня, документ: The Page

Мінекономіки разом із Міноборони також мають розробити проєкт, який передбачатиме перевірку обґрунтованості бронювання військовозобов'язаних та можливість скасування відстрочки від призову у випадку необґрунтованих бронювань.

«Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки», — йдеться у документі.

Центральним органам влади та обласним адміністраціям рекомендують утриматись від ухвалення рішень про визначення таких підприємств до врегулювання питання.

Раніше повідомлялось, що через відсутність бронювання Одеський хлібзавод втрачає працівників. 

«МикВісті» інформували, що Міністерство економіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання.

Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».

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