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Відсутність бронювання: Одеський хлібозавод втрачає водіїв та зменшує доставки

Працівники Одеського хлібозаводу, Фото: Суспільне ОдесаПрацівники Одеського хлібозаводу, Фото: Суспільне Одеса

Одеському хлібозаводу №4 дозволили забронювати 50% працівників, водії масово звільняються, а частину маршрутів довелося закрили. 

Про це йдеться у репортажі Суспільного.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський хлібозавод №4» Віталій Добровольський зазначив, що на підприємстві наразі 87 відкритих вакансій, але за останні два місяці вдалося найняти лише двох нових працівників. Він каже, що один або два водії звільняються щотижня, знаходячи роботу в компаніях, які забезпечують бронювання.

«З моменту, як ми змогли бронювати лише 50% персоналу, люди просто почали звільнятися. За останній місяць двох водіїв просто зняли з маршрутів з повністю завантаженою машиною», — розповідає директор.

За словами Віталія Добровольського, через нестачу персоналу хлібозавод закрив три маршрути та відмовив частині торгових точок у щоденній доставці, перевівши їх на постачання через день. Крім того, хліб з Одеси також транспортують до Херсона та Херсонської області, де не працюють хлібопекарні через близькість бойових дій. Щодня в Херсон відправляють 4-5 тонн хліба, але нестача водіїв ускладнює цей процес, зазначив директор. 

Віталій Добровольський розповів, що звернувся з листом до міністерства аграрної політики й профільних асоціацій пекарів, аби міністерство оборони розглянуло можливість бронювання до 75% співробітників хлібозаводу.

Раніше «МикВісті» інформували, що міністерство економіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання.

Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».

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