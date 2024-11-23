«Дії» доручили відновити електронне бронювання до 1 січня

Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та запровадив механізм бронювання через «Дію» вже з 1 грудня.

Зміни вносить постанова №1332 від 22 листопада 2024 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Це стосується також визначення підприємств, які отримують статус критично важливих, зазначили в уряді.

Як повідомляє Економічна правда, основні положення змін для бізнесу (критично важливих підприємств):

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відстрочки від призову, надані Мінекономіки або через «Дію», діють до закінчення строку, але не довше ніж до 28.02.2025;

рішення про критичність підприємств, термін яких спливає до 30.11.2024, продовжуються до 31.12.2024;

бронювання військовозобов’язаних здійснюється лише через «Дію»;

за окремим рішенням Міністра оборони можна забронювати понад 50% військовозобов’язаних;

жінки-військовозобов’язані у бронювання не враховуються;

для бронювання зарплата військовозобов’язаних має бути не менше мінімальної, помноженої на 2,5;

у донорських проєктах можна бронювати до 50% працівників, які безпосередньо залучені до виконання завдань;

підприємства подають дані про працівників у Пенсійний фонд не пізніше наступного дня після змін у трудових відносинах;

бронювання анулюється, якщо зарплата працівника менша за визначений рівень;

анулювання можна оформити через «Дію»;

критичність підприємства погоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони.

Обов'язковими критеріями для визнання підприємства критично важливим є:

відсутність заборгованості по сплаті податків та ЄСВ;

середня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Моніторинг діяльності заброньованого бізнесу здійснюватиме орган, що прийняв рішення надати статус критичного підприємства.

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.