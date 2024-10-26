Кабмін частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

Військовий квиток. Ілюстраційне фото

Уряд погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зазначається, що продовжити бронювання зможуть ті, хто отримав статус заброньованого до 31 травня 2024 року. Відповідне рішення щодо часткового відновлення бронювання погодили на протокольному засіданні уряду за пропозицією першого заступника міністра оборони.

Окрім цього, аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

В уряді кажуть, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

За результатом перевірки відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних критерії бронювання оновлять.

Нагадаємо, до 15 листопада в Україні планують провести аудит критичних підприємств. До складу комісій включать військових, і в разі виявлення порушень бронювання працівників переглянуть.

Також президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.