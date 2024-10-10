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Бронювання не призупиняють, але аудит на критичних підприємств проведуть, — заступник міністра оборони

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, Фото: weukraine.tvПерший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, Фото: weukraine.tv

До 15 листопада в Україні планують провести аудит критичних підприємств. До складу комісій включать військових, і в разі виявлення порушень бронювання працівників переглянуть. 

Про це розповів перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю Суспільному.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

Витяг з протоколу Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The PageВитяг з протоколу Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The Page
Витяг з протоколу Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The PageВитяг з протоколу Рішення уряду від 8 жовтня, документ: The Page

Однак, як пояснив Гаврилюк, сам процес бронювання не зупиняється.

«Рішення ухвалили, бо різко збільшилась кількість заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а за пару місяців — зросла вдвічі», — сказав замміністра оборони.

Раніше повідомлялось, що через відсутність бронювання Одеський хлібзавод втрачає працівників. 

«МикВісті» інформували, що Міністерство економіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання.

Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».

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