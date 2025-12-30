Заманював їжею: у Миколаєві судитимуть 61-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні двох дівчат

У Миколаєві судитимуть 61-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні двох дівчат. Фото: Варта життя

У Миколаєві судитимуть 61-річного чоловіка, якого підозрюють у вербуванні та сексуальному насильстві над двома дівчатами віком 10 та 11 років.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, миколаївець познайомився з дівчатами влітку 2022 року. На той час обидва підлітки перебували в уразливому та надзвичайно скрутному стані.

За словами правоохоронців, поступово втираючись у довіру, чоловік нібито почав запрошувати дівчат до себе під різними приводами, зокрема обіцяючи дати їм продукти чи матеріальну допомогу. Під час таких зустрічей він до травня 2025 року систематично розбещував та ґвалтував обидвох дівчат.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі.

