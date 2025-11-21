У одеському ТЦК оприлюднили перші деталі вибуху: невідомий предмет здетонував у речах військовозобов’язаного
17:20, 21 листопада, 2025
В Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух, унаслідок якого загинув цивільний чоловік та постраждав військовослужбовець.
Так прокоментували у пресслужбі ТЦК інцидент, який стався сьогодні, 21 листопада.
Повідомляється, що під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, вибухнув невідомий предмет, що був у особистих речах відвідувача.
У результаті детонації чоловік загинув на місці. Один із військовослужбовців центру отримав поранення, йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Його стан наразі уточнюється.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, СБУ та рятувальники ДСНС. Фахівці встановлюють усі обставини вибуху та походження вибухонебезпечного предмета.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух.
