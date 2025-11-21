  • пʼятниця

    21 листопада, 2025

  • 14.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У одеському ТЦК оприлюднили перші деталі вибуху: невідомий предмет здетонував у речах військовозобов’язаного

хто має право на відстрочку від мобілізації. Фото для ілюстрації Getty ImagesУ одеському ТЦК прокоментували деталі вибуху 21 листопада. Фото ілюстративне: Getty Images

В Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух, унаслідок якого загинув цивільний чоловік та постраждав військовослужбовець.

Так прокоментували у пресслужбі ТЦК інцидент, який стався сьогодні, 21 листопада.

Повідомляється, що під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, вибухнув невідомий предмет, що був у особистих речах відвідувача.

У результаті детонації чоловік загинув на місці. Один із військовослужбовців центру отримав поранення, йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Його стан наразі уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, СБУ та рятувальники ДСНС. Фахівці встановлюють усі обставини вибуху та походження вибухонебезпечного предмета.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух.

Останні новини про: Одеса

Пошук власників та евакуація на спецмайданчик: в Одесі запровадили нові правила для покинутих авто
Одеська міськрада ухвалила новий Статут громади: що змінилося?
В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є постраждалі
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є постраждалі
Одеська міськрада ухвалила новий Статут громади: що змінилося?
Пошук власників та евакуація на спецмайданчик: в Одесі запровадили нові правила для покинутих авто

Архітектор Миколаєва порадив мешканцям користуватися громадським транспортом

МЕДИЦИНА

У лікарнях — 760 доз: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

1 година тому

Головне сьогодні