В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є постраждалі
16:00, 21 листопада, 2025
У п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух.
Про це повідомили в Національній поліції.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна — поранена. На місці працюють екстрені служби, правоохоронці встановлюють обставини події. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.
«Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. Деталі згодом», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Кременчуці чоловік під час огляду відкрив вогонь з травматичного пістолету по працівниках територіального центру комплектування. Двоє військовослужбовців отримали поранення.
