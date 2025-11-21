  • пʼятниця

В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є постраждалі

В одному з ТЦК Одеси стався вибух: попередньо загинула людина. Ілюстративне фото: НацполіціяВ одному з ТЦК Одеси стався вибух: попередньо загинула людина. Ілюстративне фото: Нацполіція

У п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух.

Про це повідомили в Національній поліції.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна — поранена. На місці працюють екстрені служби, правоохоронці встановлюють обставини події. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

«Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. Деталі згодом», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці чоловік під час огляду відкрив вогонь з травматичного пістолету по працівниках територіального центру комплектування. Двоє військовослужбовців отримали поранення.

