У Кременчуці чоловік відкрив стрілянину по ТЦК — двоє військових поранено

У Кременчуці чоловік відкрив стрілянину по ТЦК . Фото ілюстративне: РБК-УкраїнаУ Кременчуці чоловік відкрив стрілянину по ТЦК . Фото ілюстративне: РБК-Україна

У Кременчуці чоловік під час огляду відкрив вогонь з травматичного пістолету по працівниках територіального центру комплектування. Двоє військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП, інцидент стався 30 жовтня близько 16:00. Військовозобов’язаного доставили до збірного пункту районного центру комплектування для оформлення документів.

Під час огляду на запитання правоохоронця чи є у чоловіка при собі заборонених предмети чи речовини той дістав пістолет, попередньо переобладнаний із травматичного ТТ, і здійснив кілька пострілів.

У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Потерпілих доставили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Як повідомляють правоохоронців, стрільця затримали на місці. Наразі відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 350 (насильство щодо працівника правоохоронного органу, військовослужбовця чи їхніх близьких родичів) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Одеські правоохоронці розслідують інциденту, під час якого поліцейський напідпитку нібито напав зі зброєю на працівників місцевого ТЦК та СП.

