Розбив прикладом скло і втік: одеського поліціянта підозрюють у нападі на працівників ТЦК

Одеського поліціянта підозрюють у нападі на працівників ТЦК. Фото: ДБР

Одеські правоохоронці розслідують інциденту, під час якого поліцейський напідпитку нібито напав зі зброєю на працівників місцевого ТЦК та СП.

Про це розповіло Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, 27 жовтня близько 21:35 військовослужбовці ТЦК та СП зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхала інша автівка, з якої вийшов невідомий чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовим, він нібито розбив прикладом зброї скло службового автомобіля та поїхав з місця події.

Згодом правоохоронців затримали потенційного підозрюваного у нападі. Ним виявився співробітник одного з підрозділів поліції, який на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі, за словами слідчих, зброю в підозрюваного вилучили. За керування транспортним засобом у нетверезому стані на нього склали адміністративний протокол.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

