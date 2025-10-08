На Миколаївщині ДБР затримало інспектора СІЗО, якого підозрюють у поширені наркотиків серед в’язнів
На Миколаївщині працівники ДБР затримали інспектора СІЗО, якого підозрюють у доставці наркотиків для в’язнів державної установи «Казанківській виправній колонії № 93».
Про це повідомили в ДБР та Миколаївській обласній прокуратурі.
Згідно з даними ДБР, «зв'язок» з постачальниками ув’язнені тримали через інспектора з нагляду і безпеки виправної колонії державної установи «Казанківській виправній колонії № 93». Засуджені нібито замовляли наркотики, а отримувачем відправлення вказували свого наглядача. Отримавши посилку, він проносив її на територію колонії, де замовники платили йому за послугу.
Наразі інспектору повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання і перевезення з метою збуту небезпечних наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
