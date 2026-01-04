Депутат Первомайська підозрюється у привласненні понад ₴200 тис. на ремонті лікарні
17:47, 04 січня, 2026
-
У Первомайську депутат, який також займається бізнесом, звинувачується у привласненні бюджетних коштів і підробці документів на ремонті даху міської лікарні.
Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.
За даними слідства, під час ремонту покрівлі одного з корпусів Центральної міської лікарні він подавав акти виконаних робіт із завищеними обсягами та цінами на матеріали. Через це з бюджету було привласнено понад 200 тисяч гривень.
Прокурор також подав цивільний позов на цю суму. Розслідування проводили слідчі Первомайського відділу поліції.
Депутату загрожує до 8 років в’язниці та заборона обіймати певні посади до 3 років.
Посадовця звинувачують за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану. А також видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Ці злочини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад 276 тисяч гривень на ремонті школи.
