 Депутат підробляв документи та заволодів коштами лікарні на понад 200 тис. грн

Депутат Первомайська підозрюється у привласненні понад ₴200 тис. на ремонті лікарні

Депутат Первомайська підозрюється у привласненні коштів на ремонті лікарні. Фото: Гард

У Первомайську депутат, який також займається бізнесом, звинувачується у привласненні бюджетних коштів і підробці документів на ремонті даху міської лікарні.

Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, під час ремонту покрівлі одного з корпусів Центральної міської лікарні він подавав акти виконаних робіт із завищеними обсягами та цінами на матеріали. Через це з бюджету було привласнено понад 200 тисяч гривень.

Прокурор також подав цивільний позов на цю суму. Розслідування проводили слідчі Первомайського відділу поліції.

Депутату загрожує до 8 років в’язниці та заборона обіймати певні посади до 3 років.

Посадовця звинувачують за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану. А також видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Ці злочини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад 276 тисяч гривень на ремонті школи.

