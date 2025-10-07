  • вівторок

У Миколаєві викрили інспектора СІЗО, який публічно виправдовував агресію РФ проти України

У Миколаєві викрили інспектора СІЗО, який публічно виправдовував агресію РФ проти України. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві викрили інспектора СІЗО, який публічно виправдовував агресію РФ проти України. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику місцевого слідчого ізолятора, який нібито поширював проросійську пропаганду та публічно заперечував воєнні злочини Росії.

Про це повідомляє Управління СБ України в Миколаївській області.

За даними обласної прокуратури Миколаївської області, 44-річний молодший інспектор відділу режиму і охорони державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» активно виготовляв і публікував у проросійських Telegram-каналах дописи, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. У своїх повідомленнях він наче б то принижував українських військовослужбовців і закликав російську армію завдати ракетного удару по будівлі, де сам працює.

Також, згідно з матеріалами справи, своє рідне місто Миколаїв підозрюваний називав «руським» і відкрито підтримував його окупацію. Російських військових він нібито регулярно називав «братами» та вихваляв їхні дії, а натомість українських захисників описував, як «фашистів», бажаючи їм смерті.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваного мобільні телефони та планшет із ймовірними доказами протиправної діяльності. Слідчі зазначають, що проведена лінгвістична експертиза підтвердила наявність у публікаціях чоловіка ознак розпалювання національної ворожнечі та виправдовування російської збройної агресії.

Затриманому миколаївцю повідомили про підозру за декілька статтями:

  • частина 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від національної належності, релігійних переконань чи за іншими ознаками);
  • частини 2, 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, восхваляння її учасників).

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що керівнику Миколаївського КЕУ повідомили про підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень, які виділили для потреб ЗСУ.

