Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових
- Даріна Мельничук
12:03, 06 жовтня, 2025
Керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління повідомили про підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень, які виділили для потреб Збройних сил України.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, посадовець мав закупити паливну деревину для військових. Знаючи її справжню ціну, він створив схему, щоб заробити на закупівлях. Через підставну компанію чиновник купував деревину у лісгоспів ДП «Ліси України», а потім продавав її своєму управлінню удвічі дорожче.
«Так він отримав понад 1,4 млн грн. Щоб компенсувати збитки державі, на його майно накладено арешт», — повідомили у ДБР.
Наразі посадовець звільнений з посади. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України «Розтрата чужого майна службовою особою за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, у великих розмірах». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Миколаївщині затримали начальника служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин, якого підозрюють у систематичному розкраданні пального для Збройних Сил України.
