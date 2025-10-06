  • понеділок

Клуб

Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових

У Миколаєві посадовця підозрюють у розтраті коштів для ЗСУ. Фото: ДБРУ Миколаєві посадовця підозрюють у розтраті коштів для ЗСУ. Фото: ДБР

Керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління повідомили про підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень, які виділили для потреб Збройних сил України.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець мав закупити паливну деревину для військових. Знаючи її справжню ціну, він створив схему, щоб заробити на закупівлях. Через підставну компанію чиновник купував деревину у лісгоспів ДП «Ліси України», а потім продавав її своєму управлінню удвічі дорожче.

«Так він отримав понад 1,4 млн грн. Щоб компенсувати збитки державі, на його майно накладено арешт», — повідомили у ДБР.

Наразі посадовець звільнений з посади. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України «Розтрата чужого майна службовою особою за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, у великих розмірах». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали начальника служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин, якого підозрюють у систематичному розкраданні пального для Збройних Сил України.

