 Українські війська ударили по нафтозаводу в Ростовській області

  • четвер

    25 грудня, 2025

  • -6.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • -6.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українські військові вдарили ракетами Storm Shadow по Новошахтинському нафтозаводу в Росії

Наслідки атаки на Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Фото: Генеральний штаб ЗСУНаслідки ударів ЗСУ по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України 25 грудня ударили крилатими ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, на території заводу зафіксовали численні вибухи, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

У Генштабі зазначили, що Новошахтинський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії. Підприємство постачає дизельне пальне та авіаційний гас, а загальний обсяг його резервуарів перевищує 210 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, уночі 17 грудня Сили оборони України завдали ударів безпілотниками по нафтопереробному заводу, нафтобазі та складу боєприпасів Росії.

Останні новини про: Війна в Україні

Війна очима військових: миколаївський фотограф представив у Нью-Йорку виставку «The War They Live»
Росія вдарила по портах Одещини: є загиблий і поранені
Аналізуємо, — Кремль підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони «обісралися», — Кім про те, як у Сєнкевича провели тендер на харчування в школах

Аліна Квітко
новини
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини
Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Марія Хаміцевич
новини
Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Аналізуємо, — Кремль підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України
Росія вдарила по портах Одещини: є загиблий і поранені
Війна очима військових: миколаївський фотограф представив у Нью-Йорку виставку «The War They Live»

Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян

У Кіма не бачать підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, де депутати тричі не зібрались й не прийняли бюджет 2026

Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

4 години тому

У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні