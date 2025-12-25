Українські військові вдарили ракетами Storm Shadow по Новошахтинському нафтозаводу в Росії

Наслідки ударів ЗСУ по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України 25 грудня ударили крилатими ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, на території заводу зафіксовали численні вибухи, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

У Генштабі зазначили, що Новошахтинський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії. Підприємство постачає дизельне пальне та авіаційний гас, а загальний обсяг його резервуарів перевищує 210 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, уночі 17 грудня Сили оборони України завдали ударів безпілотниками по нафтопереробному заводу, нафтобазі та складу боєприпасів Росії.