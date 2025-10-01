  • середа

Посадовця військової частини на Миколаївщині підозрюють у крадіжці пального для ЗСУ

На Миколаївщині посадовець військової частини підозрюється у привласненні пального для ЗСУ. Фото: ДБРНа Миколаївщині посадовець військової частини підозрюється у привласненні пального для ЗСУ. Фото: ДБР

На Миколаївщині затримали начальника служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин, якого підозрюють у систематичному розкраданні пального для Збройних Сил України.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік почав красти пальне ще у 2020 році та продовжив після початку повномасштабної війни. У документах він вказував, що паливо нібито передавалося підрозділам або витрачалося на вигадані заходи.

«Щоб приховати нестачу, він сам заявив керівництву про зникнення понад 650 тонн пального та ініціював службову перевірку, сподіваючись, що це дозволить усе списати. Однак аудит ДБР показав, що пальне привласнював сам посадовець», — повідомили правоохоронці.

Збитки для держави склали понад 24 мільйони гривень. Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями:

  • частина 3 статті 410 Кримінального кодексу України (привласнення військового майна у великих розмірах),
  • частина 4 статті 425 Кримінального кодексу України (втрата військового майна в особливо великих розмірах).

Суд заарештував чоловіка та відсторонив його від посади. Правоохоронці встановлюють можливих спільників і працюють над відшкодуванням завданих збитків. Посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали військовослужбовця, якого підозрюють у продажу чотирьох гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. За даними слідства, з продажу він отримав понад 20 тисяч доларів.

