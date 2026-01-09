ДБР викрило масштабну схему постачання неякісних боєприпасів для ЗСУ: збитки сягають близько ₴3 млрд

Міни, які підприємство постачало для потреб ЗСУ. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття злочинної організації, яка, виконуючи контракти Міністерства оборони України, постачала Збройним силам неякісні боєприпаси. Орієнтовна сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільярди гривень.

Про це повідомили на сайті державного бюро.

За даними слідства, одна з компаній-постачальників уклала п’ять великих контрактів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. З них 2,9 мільярдів бюджетних грошей їй виплатили авансом. Підприємство мало виробити близько 360 тисяч протипіхотних та протитанкових мін. Проте згодом виявилося, що ці боєприпаси були просто непридатними до використання — вони або не спрацьовували, або не мали достатніх властивостей для ураження. За окремими контрактами військову продукцію взагалі не поставили, а отримані кошти відмовилися повернути.

Як повідомили в ДБР, для участі у конкурсі на закупівлі фігуранти справи використали підприємство, яке раніше не займалося виробництвом мін. Наприкінці 2022 року, за версією правоохоронців, підозрювані штучно створили видимість фінансової активності компанії, масово перераховуючи кошти між пов’язаними структурами підприємства.

Під час отримання контрактів, підозрювані нібито спеціально надали технічну та конструкторську документацію з недостовірними даними. У ній вказували підривники, які фактично не могли використовуватися з цими виробами, завищували вагу вибухових речовин, а також планували використовувати речовин із невідповідним хімічним складом. Крім того, в документах наводили інформацію про фіктивні випробування цих мін, які насправді не проводилися.

Як зазначає слідство, без належного обґрунтування військовослужбовці департаментів Міноборони призначили строки проведення випробувань брєприпасів лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що унеможливлювало контроль якості нових виробів.

Частину грошей, за даними правоохоронців, підозрювані нібито намагалися легалізувати через інші канали: кошти йшли фінансову допомогу стороннім особам, придбання обладнання, розміщення на депозитах та інші фінансові операції.

Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, наразі про підозру повідомили 10 фігурантам справи. Правоохоронці затримали чотирьох потенційних учасників схеми— організатора та керівників окремих напрямів підприємства. Ще одного учасника угруповання розшукують.

Крім того, про підозру повідомили чотирьом службовцям військових представництв Міністерства оборони України — за умисне невиконання службових обов’язків, що, за версією слідства, призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави. Також підозру оголосили посадовцю державного підприємства, який допустив спорядження вибухових пристроїв речовинами неналежної якості та меншої ваги, ніж передбачалося технічними умовами.

Наразі щодо всіх підозрюваних готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі від 100 до 500 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.

