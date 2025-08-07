У Миколаєві військового підозрюють у продажу гуманітарних авто для ЗСУ
- Даріна Мельничук
13:22, 07 серпня, 2025
У Миколаєві затримали військовослужбовця, якого підозрюють у продажу чотирьох гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. За даними слідства, з продажу він отримав понад 20 тисяч доларів.
Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
Слідство встановило, що в липні 2025 року військовий виставив на продаж через інтернет пакунок із позашляховиками, які були завезені в Україну для сил оборони. Серед них — «BMW X5», два «Mercedes-Benz ML 270» та «Renault Koleos».
Зазначається, що підозрюваний заробив 21 800 доларів на продажі гуманітарних автомобілей. Правоохоронці затримали військовослужбовця після отримання грошей і передачі документів на автівки.
Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України «Незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану».
Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років, а також конфіскацію майна.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 242 240 гривень. Окрім того, четверо автомобілів і готівку було арештовано.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали мешканку Нової Одеси, яку підозрюють у продажу генераторів, наданих як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців.
