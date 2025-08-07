У Миколаєві військового підозрюють у продажу гуманітарних авто для ЗСУ

Правоохоронці затримують військового за продаж гуманітарних автомобілей для ЗСУ. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

У Миколаєві затримали військовослужбовця, якого підозрюють у продажу чотирьох гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. За даними слідства, з продажу він отримав понад 20 тисяч доларів.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Слідство встановило, що в липні 2025 року військовий виставив на продаж через інтернет пакунок із позашляховиками, які були завезені в Україну для сил оборони. Серед них — «BMW X5», два «Mercedes-Benz ML 270» та «Renault Koleos».

Зазначається, що підозрюваний заробив 21 800 доларів на продажі гуманітарних автомобілей. Правоохоронці затримали військовослужбовця після отримання грошей і передачі документів на автівки.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України «Незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану».

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років, а також конфіскацію майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 242 240 гривень. Окрім того, четверо автомобілів і готівку було арештовано.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали мешканку Нової Одеси, яку підозрюють у продажу генераторів, наданих як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців.