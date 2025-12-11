Мадяр оприлюднив деталі нічних ударів по російських хімзаводах та НПЗ. Ілюстративне фото: Роберт Бровді

Підрозділи Сил безпілотних систем України у ніч проти 11 грудня завдали ударів по двох російських хімічних підприємствах, що виробляють вибухові речовини, а також по низці об’єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури Росії, зокрема по одному з нафтопереробних заводів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, «Мадяр».

У своєму дописі він зазначив, що «птахи СБС» уразили хімічний комбінат «Акрон» у Великому Новгороді та підприємство «Дорогобуж» у Смоленській області. На «Ароні» виробляють азотну кислоту, аміак, аміачну селітру та інші хімічні компоненти, необхідні для виготовлення порохів і вибухових речовин, якими забезпечується російська армія.

Хімзавод «Дорогобуж», за словами Мадяра, спеціалізується на виробництві азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоски та інших сполук, що використовуються для виготовлення тротилу, гексогену, октогену та інших вибухових матеріалів.

Командувач також уточнив, що цієї ж ночі ударів зазнали й інші об’єкти критичної та військової інфраструктури РФ, зокрема один з нафтопереробних заводів. Конкретні назви підприємств не розкриваються.

«Дісталося цієї ночі і іншим об'єктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема одній з наливайок-НПЗ», — додав він.

Операцію провели безпілотники 1-го окремого Центру СБС (колишній 14-й полк СБС) спільно з підрозділом «ГРАФ».

Раніше українські Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу у РФ та Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.