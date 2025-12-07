Можна дивитися вічно, — Мадяр показав удари по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату

У суботу, 6 грудня, українські Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу у РФ та Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.

Відео уражень оприлюднив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий як «Мадяр».

Це вже щонайменше восьма атака на Рязанський НПЗ від початку 2025 року. Об’єкт тричі атакували на старті року, згодом — у травні, а серія ударів продовжилася з вересня і триває дотепер.

«Мадяр» опублікував кадри «глибокого проникнення», які виконали дрони Птахів СБС.



— Рязанський НПЗ, ту наливайку вкотре прикурили Птахи 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади Птахи Мадяра та колег з ГУР, — зазначив Роберт Бровді.

Також на відео зафіксовано удар по Алчевському металургійному комбінату, де загарбники виробляють корпуси для російських артилерійських снарядів.

— Алчевський металургійний комбінат, ТОТ — та короста виготовлює корпуси снарядів для окупаційної армії. Подзьобали Птахи 1 ОЦ СБС (трансформований 14 полк), — повідомив «Мадяр».

У Генштабі ЗСУ підтвердили обидва удари по цим об'єктам. За даними військових, унаслідок атаки на Рязанський завод уражені установку низькотемпературної ізомеризації.

Рязанський НПЗ переробляє до 17,1 мільйонів тонн нафти на рік і входить до найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Він виробляє бензини А-92/95/98/100, авіаційне паливо, дизель та інші продукти і використовується для забезпечення російської армії.

Українські безпілотники завдали ударів по десяти об’єктах на території Росії, зокрема вивели з ладу Саратовський нафтопереробний завод.