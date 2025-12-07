  • неділя

    7 грудня, 2025

  • 4.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 4.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Можна дивитися вічно, — Мадяр показав удари по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату

У суботу, 6 грудня, українські Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу у РФ та Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.

Відео уражень оприлюднив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий як «Мадяр».

Це вже щонайменше восьма атака на Рязанський НПЗ від початку 2025 року. Об’єкт тричі атакували на старті року, згодом — у травні, а серія ударів продовжилася з вересня і триває дотепер.

«Мадяр» опублікував кадри «глибокого проникнення», які виконали дрони Птахів СБС.


— Рязанський НПЗ, ту наливайку вкотре прикурили Птахи 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади Птахи Мадяра та колег з ГУР, — зазначив Роберт Бровді.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також на відео зафіксовано удар по Алчевському металургійному комбінату, де загарбники виробляють корпуси для російських артилерійських снарядів.

— Алчевський металургійний комбінат, ТОТ — та короста виготовлює корпуси снарядів для окупаційної армії. Подзьобали Птахи 1 ОЦ СБС (трансформований 14 полк), — повідомив «Мадяр».

У Генштабі ЗСУ підтвердили обидва удари по цим об'єктам. За даними військових, унаслідок атаки на Рязанський завод уражені установку низькотемпературної ізомеризації.

Рязанський НПЗ переробляє до 17,1 мільйонів тонн нафти на рік і входить до найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Він виробляє бензини А-92/95/98/100, авіаційне паливо, дизель та інші продукти і використовується для забезпечення російської армії.

Українські безпілотники завдали ударів по десяти об’єктах на території Росії, зокрема вивели з ладу Саратовський нафтопереробний завод.

Останні новини про: Війна в Україні

Після удару дрона захисна арка ЧАЕС втратила здатність стримувати радіацію, — МАГАТЕ
РФ FPV-дронами двічі атакувала Очаківську громаду
Не дні, а тижні: в «Укренерго» пояснили, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом після атаки РФ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»

Анна Гакман
новини

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

Анна Гакман
новини

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Марія Хаміцевич
новини

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Не дні, а тижні: в «Укренерго» пояснили, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом після атаки РФ
РФ FPV-дронами двічі атакувала Очаківську громаду
Після удару дрона захисна арка ЧАЕС втратила здатність стримувати радіацію, — МАГАТЕ

Не дні, а тижні: в «Укренерго» пояснили, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом після атаки РФ

РФ FPV-дронами двічі атакувала Очаківську громаду

На Миколаївщині 7 грудня не буде світла до 17 годин: графіки ГПВ

Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України