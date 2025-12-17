Шмигаль: оборонні потреби України у 2026 році становлять $120 млрд

Міністр оборони України Денис Шмигаль, фото: kmu.gov.ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» озвучив основні фінансові та безпекові потреби України на 2026 рік. Загальний обсяг коштів, необхідних для оборони та стримування російської агресії, становить 120 мільярдів доларів.

Про це він повідомив у Telegram.

«Україна може покрити близько половини цієї суми власними ресурсами. Водночас нам необхідна підтримка партнерів у розмірі 60 мільярдів доларів», — зазначив він.

Міністр подякував союзникам за рекордний обсяг допомоги у 2025 році та наголосив, що за умови виконання всіх зобов’язань Україна зможе залучити до $45 млрд — це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.

Також Денис Шмигаль окреслив ключові пріоритети оборонної підтримки України на 2026 рік:

стабільне та прогнозоване фінансування оборони, зокрема на рівні 0,25% ВВП країн-партнерів;

посилення протиповітряної оборони;

підтримка українського виробництва дронів та інших видів озброєння;

постачання боєприпасів, зокрема далекобійних;

продовження фінансування механізму PURL, для якого у 2026 році необхідно залучити $15 млрд.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.