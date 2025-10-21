Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових ₴325 млрд на оборону

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.

Про ухвалення законопроєкту № 14103 повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ підтримали 297 народних депутатів.

Як зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зміни стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону на суму 324,7 мільярда гривень.

Кошти розподілять таким чином:

210,9 мільярда гривень — на потреби Збройних сил України;

99,1 мільярда гривень — на виробництво та закупівлю озброєння і боєприпасів для Збройних сил України;

8,1 мільярда гривень — Національній гвардії України;

4,3 мільярда гривень — на закупівлю безпілотників, яку здійснює Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

1,3 мільярда гривень — Службі безпеки України;

918 мільйонів гривень — Державній спеціальній службі транспорту;

83 мільйони гривень — Державній прикордонній службі України;

28,8 мільйона гривень — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України;

8 мільйонів гривень — Службі зовнішньої розвідки України.

Джерелами покриття цих видатків стануть:

94,3 мільярда гривень — міжнародна допомога, зокрема шість мільярдів євро у форматі безповоротної позики ERA loans з європейських фондів;

10,4 мільярда гривень — скорочення невійськових витрат, у тому числі: 6,45 мільярда гривень — очікувана економія на обслуговуванні державного боргу; 3 мільярди гривень — економія на державних гарантійних зобов’язаннях, які цього року не потребують виплат; близько одного мільярда гривень — за рахунок пропозицій окремих державних органів;

20 мільярдів гривень — очікуване збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору за рахунок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям у листопаді–грудні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 3 лютого 2026 року.