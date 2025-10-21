Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових ₴325 млрд на оборону
18:31, 21 жовтня, 2025
-
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.
Про ухвалення законопроєкту № 14103 повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ підтримали 297 народних депутатів.
Як зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зміни стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону на суму 324,7 мільярда гривень.
Кошти розподілять таким чином:
-
210,9 мільярда гривень — на потреби Збройних сил України;
-
99,1 мільярда гривень — на виробництво та закупівлю озброєння і боєприпасів для Збройних сил України;
-
8,1 мільярда гривень — Національній гвардії України;
-
4,3 мільярда гривень — на закупівлю безпілотників, яку здійснює Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;
-
1,3 мільярда гривень — Службі безпеки України;
-
918 мільйонів гривень — Державній спеціальній службі транспорту;
-
83 мільйони гривень — Державній прикордонній службі України;
-
28,8 мільйона гривень — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України;
-
8 мільйонів гривень — Службі зовнішньої розвідки України.
Джерелами покриття цих видатків стануть:
-
94,3 мільярда гривень — міжнародна допомога, зокрема шість мільярдів євро у форматі безповоротної позики ERA loans з європейських фондів;
-
10,4 мільярда гривень — скорочення невійськових витрат, у тому числі:
-
6,45 мільярда гривень — очікувана економія на обслуговуванні державного боргу;
-
3 мільярди гривень — економія на державних гарантійних зобов’язаннях, які цього року не потребують виплат;
-
близько одного мільярда гривень — за рахунок пропозицій окремих державних органів;
-
-
20 мільярдів гривень — очікуване збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору за рахунок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям у листопаді–грудні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 3 лютого 2026 року.
