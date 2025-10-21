Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 3 лютого 2026 року.

Відповідні рішення прийняли у вівторок, 21 жовтня.

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, це вже 17-те голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За продовження воєнного стану проголосували 317 народних депутатів. Проти висловився Олексій Гончаренко, а Анна Скороход утрималася.

Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 315 парламентарів. Проти знову виступив Олексій Гончаренко, утрималися — Анна Скороход і Георгій Мазурашу.

У парламенті наголосили, що ухвалення цих рішень є необхідним для продовження оборони України від збройної агресії РФ.

Тепер відповідні закони мають підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.