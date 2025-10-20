Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
14:57, 20 жовтня, 2025
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це йдеться у законопроєктах №14128 і №14129, зареєстрованих у парламенті.
Згідно з документами, передбачається продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до лютого 2026 року.
У разі ухвалення цих законопроєктів, чинні обмежувальні заходи та мобілізаційні процедури залишатимуться в силі протягом визначеного терміну.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, продовження воєнного стану та мобілізації є необхідним для забезпечення національної безпеки та ефективного реагування на триваючу збройну агресію РФ.
Нагадаємо, українці, яким понад 60 років, отримали право підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу.
