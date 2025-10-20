  • понеділок

Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Фото: Офіс президент УкраїниЗеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Фото: Офіс президент України

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться у законопроєктах №14128 і №14129, зареєстрованих у парламенті.

Згідно з документами, передбачається продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до лютого 2026 року.

У разі ухвалення цих законопроєктів, чинні обмежувальні заходи та мобілізаційні процедури залишатимуться в силі протягом визначеного терміну.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, продовження воєнного стану та мобілізації є необхідним для забезпечення національної безпеки та ефективного реагування на триваючу збройну агресію РФ.

Нагадаємо, українці, яким понад 60 років, отримали право підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу.

