Українці віком понад 60 років тепер можуть піти на військову службу за контрактом. Ілюстраційне фото: Getty Images

З 17 вересня українці, яким понад 60 років, отримали право підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

За його словами, територіальні центри комплектування вже отримали інструкції щодо зарахування таких охочих.

«Це означає, що процедура офіційно запущена — тепер можна звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення документів», — пояснив Роман Костенко.

Контракт можуть підписати чоловіки та жінки від 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби. Вони можуть обіймати посади рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого чи старшого офіцера — за умови, що були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року.

Строк контракту становить один рік, із можливістю його продовження. Передбачене й випробування тривалістю два місяці.

Нагадаємо, 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком 18–22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Слід зазначити, що напередодні у парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–24 років.

Зараз, через воєнний стан, чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Винятки діють для певних категорій — людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу.

Крім того, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.