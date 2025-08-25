У Раді зареєстрували законопроєкт про виїзд за кордон для чоловіків до 25 років. Фото: ДПСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який може дозволити чоловікам віком від 18 до 24 років виїжджати за кордон.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що мета ініціативи — прибрати обмеження для призовників та військовозобов’язаних, які ще не досягли віку призову під час мобілізації.

Водночас виїзд залишиться забороненим для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.

Раніше у парламенті вже з’являвся схожий законопроєкт, який пропонував дозволити виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Також президент Володимир Зеленський доручав уряду та військовому командуванню опрацювати можливість пом’якшення правил перетину кордону для молодих українців.

Наразі, під час воєнного стану та загальної мобілізації, виїзд за кордон заборонений чоловікам від 18 до 60 років. Винятки діють для певних категорій — зокрема людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів та водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.