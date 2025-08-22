Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану

Фото: Держприкордонслужба УкраїниКабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний виїзд з України під час воєнного стану. Фото: Держприкордонслужба України

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який передбачає, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.

Він був підготовлений Міністерством внутрішніх справ та опублікований на сайті Верховної Ради України.

У МВС наголошують, що подібне рішення було викликане масовими спробами громадян України ухилитися від мобілізації шляхом виїзду за кордон.

— Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників. — зазначило МВС у дописі.

Новий законопроєкт передбачає комплексний підхід до вирішення проблеми:

  • Передача розгляду адміністративних справ прикордонникам для «швидшого та ефективного реагування»;
  • Встановлення кримінальної відповідальності у воєнний час за незаконний виїзд, використання підроблених документів або пошкодження прикордонної інфраструктури, що створює загрозу безпеці кордону та призводить до великих витрат із державного бюджету.

Окремо з’явиться новий пункт про запровадження правових наслідків для військовозобов’язаних, які порушують дозволені строки перебування за кордоном.

Водночас у МВС наголошують, що законопроєкт передбачає можливість уникнути кримінальної відповідальності для тих, хто повернеться в Україну добровільно.

А як було до цього?

Військовий. Фото: hromadske.radioВійськовий. Фото: hromadske.radio

Зазначимо, що наразі в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України. Хоча існують винятки — для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів та водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.

У серпні президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню розглянути можливість дозволу виїзду для українців до 22 років. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в коментарі «Суспільному» зазначила, що відповідну постанову Кабмін може ухвалити вже до «кінця цього тижня», тобто до 24 серпня .

Зараз за незаконний перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність (штраф від 3400 до 8500 грн або арешт до 15 діб) та кримінальна відповідальність — за статтею 332-2 ККУ можна потрапити під позбавлення волі до 3 років, а за обтяжувальних обставин — до 5–8 років.

Проте прямої кримінальної відповідальності для тих військовозобов’язаних, які виїхали легально і не повернулися до країни наразі немає.

Нагадаємо, на Миколаївщині цьогоріч зупинили 303 кримінальні справи через мобілізацію обвинувачених. На Одещині таких справ — 401, а на Херсонщині — лише 52.

