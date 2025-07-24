Директорку благодійної організації з Миколаївщини підозрюють у продажу гуманітарної допомоги

На Миколаївщині директорку благодійної організації підозрюють у продажу гуманітарної допомоги. Фото: Нацполіція

У Миколаївській області затримали мешканку Нової Одеси, яку підозрюють у продажу генераторів, наданих як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, 46-річна жінка створила благодійну організацію, під прикриттям якої налагодила схему незаконного збагачення. Вона отримувала генератори, надані міжнародними благодійниками як гуманітарну допомогу, однак не передавала їх для потреб громади, а розміщувала оголошення про продаж на онлайн-платформах та в створеній нею групі в месенджері за цінами, нижчими за ринкові.

Правоохоронці затримали підозрювану одразу після реалізації одного з генераторів, який вона продала за 300 тисяч гривень, тоді як його ринкова вартість перевищує 630 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 17 генераторів іноземного виробництва, побутову техніку, медичне обладнання, мобільні телефони, документацію та грошові кошти.

На Миколаївщині директорку БО підозрюють у продажу гуманітарної допомоги. Фото: Миколаївська обласна прокуратура На Миколаївщині директорку БО підозрюють у продажу гуманітарної допомоги. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою із заставою в розмірі 999 240 гривень.

Слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України — продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

За скоєне їй загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі встановлюється коло осіб, причетних до злочину, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів благодійної організації та місцевого підприємця. Їх обвинувачують у незаконному продажу гуманітарної допомоги.