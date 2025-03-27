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Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця

Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція МиколавїщиниПерепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція Миколавїщини

У Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів благодійної організації та місцевого підприємця. Їх обвинувачують у незаконному продажу гуманітарної допомоги.

Поро це повідомили у прокуратурі та  поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що їх затримали у листопаді 2024 року.

Зазначається, що обвинувачені продавали продукти харчування, які надавала «Всесвітньої продовольча програми ООН» у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

За даними правоохоронців «волонтери» розпаковували пакети та забирали найбільш цінні продукти харчування та зривали з них маркування з позначками «не для продажу» і «гуманітарна допомога». Після цього, як вказують у поліції, вони продавати товар на ринку.

Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція МиколавїщиниПерепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція Миколавїщини
Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція МиколавїщиниПерепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція Миколавїщини
Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція МиколавїщиниПерепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця. Фото: поліція Миколавїщини

За інформацією слідчих, обвинувачені продали товарів гуманітарної допомоги на суму понад 600 тисяч гривень.

Наразі підприємець під вартою, решта — під домашнім арештом. Їм загрожує 7 років в’язниці із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині станом на липень 2024 року зареєстровано 27 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги.

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