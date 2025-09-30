  • вівторок

Хабар за відстрочку від мобілізації: у Миколаєві затримали двох херсонських посадовиць

У Миколаєві затримали двох херсонських посадовиць, яких підозрюють у хабарництві. Фото: Нацполіція

У Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві

За даними слідства, підозрювані обіцяли чоловіку відстрочку від мобілізації та зняття з військового обліку за гроші.

За інформацією поліції, посадовиці спільно готували необхідні медичні документи. Тимчасова керівниця медслужби шукала «клієнта», консультувала його та особисто отримувала гроші, а голова комісії підготувала медичні довідки з відомостями про хвороби та діагнози. За свої послуги вони вимагали 900 доларів.




Правоохоронці затримали жінок після отримання ними 400 доларів і повідомили про підозру у проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій у службових інтересах за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тимчасовій керівниці медслужби — тримання під вартою з можливістю внесення застави, голові комісії — домашній арешт.




Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловіку повідомили про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.

