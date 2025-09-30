Хабар за відстрочку від мобілізації: у Миколаєві затримали двох херсонських посадовиць
- Світлана Іванченко
18:29, 30 вересня, 2025
У Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві.
За даними слідства, підозрювані обіцяли чоловіку відстрочку від мобілізації та зняття з військового обліку за гроші.
За інформацією поліції, посадовиці спільно готували необхідні медичні документи. Тимчасова керівниця медслужби шукала «клієнта», консультувала його та особисто отримувала гроші, а голова комісії підготувала медичні довідки з відомостями про хвороби та діагнози. За свої послуги вони вимагали 900 доларів.
Правоохоронці затримали жінок після отримання ними 400 доларів і повідомили про підозру у проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій у службових інтересах за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тимчасовій керівниці медслужби — тримання під вартою з можливістю внесення застави, голові комісії — домашній арешт.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловіку повідомили про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.
