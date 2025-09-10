Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    10 вересня, 2025

  10 вересня , 2025 середа

  Миколаїв

Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку

Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратураХабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві 51-річному чоловікові повідомлено про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіка зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки також виявилося, що він порушив правила військового обліку. Щоб уникнути складання протоколу та повідомлення до РТЦК і СП, підозрюваний запропонував поліцейському гроші у розмірі 1300 доларів та 9 тисяч гривень.

Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратураХабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратураХабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 369 Кримінального Кодексу України. За санкціями статті передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли про затримання чоловіка на Миколаївщині, який намагався підкупити поліцейського на 800 євро.

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

