Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві 51-річному чоловікові повідомлено про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіка зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки також виявилося, що він порушив правила військового обліку. Щоб уникнути складання протоколу та повідомлення до РТЦК і СП, підозрюваний запропонував поліцейському гроші у розмірі 1300 доларів та 9 тисяч гривень.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 369 Кримінального Кодексу України. За санкціями статті передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.

