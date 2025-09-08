На Миколаївщині затримали чоловіка за спробу підкупу поліцейського на €800

На Миколаївщині затримали чоловіка за спробу підкупу поліцеського. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаївській області затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського на 800 євро. За даними слідства, він намагався домовитися про повернення свого автомобіля, який був арештований.

Про це повідомили в Миколаївські обласній прокуратурі.

Зазначається, що чоловік намагався за 800 євро домовитися зі слідчим Вознесенського районного управління про повернення йому транспортного засобу, на який накладено арешт у рамках кримінального провадження щодо незаконної порубки та перевезення дерев.

Слідчі затримали 50-річного чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після передачі правоохоронцю неправомірної вигоди у службовому кабінеті.

Хабар 800 євро, який намагався дати чоловік поліцейському. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 181 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід жителю Вознесенського району, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського. За матеріалами суду, чоловік пропонував 40 тисяч гривень за зняття арешту.