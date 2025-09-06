У Миколаєві суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у пропонуванні хабаря поліцейському. Фото: Центральний районний суд Миколаєва

У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід жителю Вознесенського району, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського. За матеріалами суду, чоловік пропонував 40 тисяч гривень за зняття арешту.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Слідство встановило, що підозрюваний у червні 2025 року разом із групою осіб незаконно вирубав 82 дерева в заповідному лісі «Молдавка» у Вознесенському районі. Після цього на автомобіль «ГАЗ 33023», яким він користувався, наклали арешт.

У серпні 2025 року чоловік звернувся до слідчого у цій справі з пропозицією — 40 000 гривень за скасування арешту та повернення транспорту.

«Слідчий звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. У вересні 2025 року підозрюваний, перебуваючи в службовому кабінеті слідчого, надав йому неправомірну вигоду у сумі 800 євро, після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів», — йдеться в повідомленні.

На суді чоловік просив відправити його під домашній арешт. Прокурор підтримала таке клопотання, тоді як адвокат заявив, що підозра є безпідставною.

Суддя ухвалила рішення залишити підозрюваного під вартою. При цьому визначено розмір застави — 181 680 гривень. Чоловіка підозрюють за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

