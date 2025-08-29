Вже 50 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі перед судом повстане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски

Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть колишнього посадовця райадміністрації міськради, якого підозрюють у вимаганні 100 тисяч гривень за розміщення чотирьох кіосків. Йому загрожує до 10 років тюрми. 

Про це повідомили в Одеській облпрокуратурі та поліції Одещини.

За даними слідства, обвинувачений, тимчасово виконуючи обов’язки голови райадміністрації, запропонував підприємцю за 100 тисяч гривень отримати дозвільні документи на розміщення чотирьох торгівельних точок та сприяти укладенню договорів на користування ними.

Крім того, посадовець планував отримувати щомісячну «плату» — по тисячі гривень за кожну точку для безперешкодного ведення бізнесу.

Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у червні цього року правоохоронці затримали чоловіка під час отримання коштів у службовому кабінеті. Наразі його звільнили з посади. Йому інкримінують отримання хабара.

Експосадовцю загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

