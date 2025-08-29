В Одесі перед судом повстане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:29, 29 серпня, 2025
-
В Одесі судитимуть колишнього посадовця райадміністрації міськради, якого підозрюють у вимаганні 100 тисяч гривень за розміщення чотирьох кіосків. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Про це повідомили в Одеській облпрокуратурі та поліції Одещини.
За даними слідства, обвинувачений, тимчасово виконуючи обов’язки голови райадміністрації, запропонував підприємцю за 100 тисяч гривень отримати дозвільні документи на розміщення чотирьох торгівельних точок та сприяти укладенню договорів на користування ними.
Крім того, посадовець планував отримувати щомісячну «плату» — по тисячі гривень за кожну точку для безперешкодного ведення бізнесу.
Нагадаємо, що у червні цього року правоохоронці затримали чоловіка під час отримання коштів у службовому кабінеті. Наразі його звільнили з посади. Йому інкримінують отримання хабара.
Експосадовцю загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.