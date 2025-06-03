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₴100 тис. за дозвільні документи: посадовця Одеської міськради підозрюють в корупції

Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці підозрюють у корупції посадовця однієї з районних адміністрацій міськради. Ймовірно він вимагав хабар від місцевого підприємця за оформлення документів для торгівлі.

За інформацією обласної прокуратури, посадовець, тимчасово виконуючи обов’язки голови районної адміністрації, нібито вимагав 100 тисяч гривень за виготовлення та видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торговельних точок у місті. Окрім цього, він обіцяв сприяння в укладенні договорів на користування відповідними ділянками.

Також, за даними правоохоронців, чиновник встановив для підприємця додаткову «умову»: щомісячно сплачувати по тисячі гривень за кожну торговельну точку — для безперешкодного ведення бізнесу.

Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураСлідчі дії у справі посадовця Одеської міськради, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначається, що його затримали у службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Розглядається питання про його відсторонення від посади на час слідства.

Наразі правоохоронці також встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, що директор ТОВ «НПК Східно Європейський енергетичний союз» Василь Процишин, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на тендері по закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва, намагався виїхати до Австрії.

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